Xylella: Lezzi, no a giochi parole o perdite tempo, si firmi decreto attuativo

- ll ministro per il Sud Barbara Lezzi, in una nota, denuncia: "A proposito di Xylella, il ministro Centinaio dice bene: i 300 milioni sono stati stanziati per legge. Lo so perfettamente perché ho voluto stanziarli io, ed ho presentato l'emendamento al decreto emergenze agricole. Ma se non sarà emanato il decreto attuativo non potranno essere spesi e questo territorio non può aspettare. Non giochiamo con le parole - avverte - e non fingiamo fraintendimenti per prendere tempo. Sarebbe inaccettabile". Quindi, Lezzi rincara: "E' scorretto giocare con le parole: dire che non c'è nessun decreto per la Xylella e che i soldi sono stati messi nel decreto emergenze agricole. Perché i fondi, se il decreto non viene emanato dal ministro dell'Agricoltura, non possono essere spesi: è questo il problema. E se si andrà a elezioni ad ottobre, e aspetteremo il nuovo governo a dicembre, significa che il decreto per il primo gennaio 2020 non sarà operativo, e questo sarebbe un ulteriore schiaffo al territorio". Ieri a Lecce, spiega il ministro, "davanti alle preoccupazioni legittime degli ovicoltori, data la situazione del governo, io ho semplicemente detto che lo schema di decreto attuativo, che stavamo presentando e condividendo con il territorio sarebbe stato, appena pronto, firmato senza ombra di dubbio da me e da Di Maio, ma che non potevo prendere impegni anche per il ministro Centinaio. Piuttosto che affidarsi a repliche andiamo al sodo - incalza infine Lezzi -: la firma entro i prossimi giorni del decreto attuativo è fondamentale per consentire ai territori colpiti da Xylella di organizzarsi e pianificare le loro azioni". (Com)