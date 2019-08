Milano: accoltellò coinquilino in casa, rintracciato e denunciato 43enne

- È stato rintracciato e denunciato per lesioni personali gravi un 43enne ucraino, irregolare in Italia, ritenuto responsabile di aver colpito più volte con un coltello due notti fa un cuoco 34enne di origine polacca che lo aveva ospitato nel proprio appartamento in via Primaticcio. L’aggressore è stato bloccato dagli agenti del commissariato Lorenteggio che, dopo averlo identificato, hanno organizzato un finto appuntamento al quale il 43enne si è presentato. Dalla ricostruzione degli investigatori, diretti dal funzionario Rosanna Chironi, è emerso come i due uomini si erano conosciuti due giorni prima in un bar della zona. Al termine della serata il 34enne aveva deciso di dare un posto letto al 43enne. La notte del 8 agosto i due, completamenti ubriachi, hanno avuto una discussione per futili motivi che è degenerata quando il più anziano dei due ha preso un coltello e colpito all’addome e alle braccia il proprietario di casa. Mentre l’aggressore è scappato, la vittima si è recata nel vicino commissariato per denunciare l’accaduto prima di essere trasportato in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. (Rem)