Migranti: Open Arms, esposto a procure Roma e Agrigento

- Open Arms, nel corso di una conferenza stampa a Lampedusa, alla quale hanno preso parte oltre al fondatore e presidente della Ong, Oscar Camps e Riccardo Gatti, anche tra gli altri l’attore Richard Gere, ha annunciato di aver presentato un esposto alle procure di Roma e Agrigento per verificare se ci sia o meno una fattispecie di reato in merito a quanto sta accadendo. La Ong in mattinata via Facebook aveva comunicato che "Malta rifiuta di sbarcare le 121 persone che si trovano a bordo da 9 giorni sull'Open Arms, è disposta a prendere solo le 39 persone salvate un'ora fa. E' inammissibile. Questo ha generato seri problemi di sicurezza a bordo". (Rin)