Grecia: ministro Istruzione, abolizione "asilo universitario" serve per deterrenza

- L'abolizione "dell'asilo universitario" da parte del governo greco è un primo passo per una riforma del sistema: lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Niki Kerameus, in una dichiarazione per l'emittente "Praktoreio", per commentare il voto favorevole del parlamento di Atene al provvedimento promosso dal partito governativo Nuova democrazia (Nd) per l'abolizione della norma che dal 1982 impediva alle forze di polizia elleniche di accedere alle università salvo che in circostanze eccezionali. "L'attuazione di questo provvedimento è una grande scommessa", ha osservato Kerameus secondo cui il governo punta a "ripristinare l'asilo nel suo vero senso: vogliamo che le università siano un posto esclusivo dopo parlare liberamente, esprimersi liberamente, senza paura di essere attaccati". Il ministro ellenico ha quindi assicurato che "la polizia interverrà solo quando necessario, in quanto certamente vogliamo che questo provvedimento funzioni per quanto riguarda la deterrenza". (segue) (Gra)