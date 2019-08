Grecia: ministro Istruzione, abolizione "asilo universitario" serve per deterrenza (4)

- Il governo della Grecia vuole che le università del paese diventino luoghi sicuri: gli uomini in uniforme sono "organi della democrazia", ha detto da parte sua il premier Kyriakos Mitsotakis, difendendo in aula il provvedimento presentato dal governo per l'abolizione del "diritto d'asilo" nelle università; la norma che, dal 1982, vieta alla polizia di entrare nelle università della Grecia se non in casi eccezionali e su esplicita richiesta del rettore o del senato accademico. Secondo Mitsotakis, la nuova legge che elimina "il diritto d'asilo" universitario tutela l'istruzione, la ricerca, la cultura e i cittadini. "Abolizione dell'asilo universitario significa impedire i comportamenti delinquenti dentro le università", ha dichiarato il premier accusando Syriza per la difesa della normativa esistente in quanto dimostrerebbe "tolleranza nei confronti della delinquenza". (Gra)