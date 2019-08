Milano: compra succo e dà in escandescenza, morto dopo essersi accasciato improvvisamente al suolo

- Un 37enne di origine marocchine è morto per un arresto cardiaco al suo arrivo in ospedale di Rho dopo aver dato in scadenze per le vie di Pregnana Milanese, comune dell’hinterland dove l’uomo risiedeva con la famiglia. Intorno alle 20 di venerdì sera il 37enne è entrato in un hotel della città dove ha acquistato un succo di frutta che però non ha bevuto. Poi è uscito in evidente stato di agitazione e ha iniziato ad urlare e danneggiare alcune auto in sosta in un parcheggio pubblico prima di accasciarsi improvvisamente a terra in via Nazario Sauro. Alcuni passanti che lo avevano notato hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto, intorno alle 20.15, sono arrivate un’ambulanza e un’automedica che lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il pm di turno della Procura di Milano ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Dai primi accertamenti dei militari della stazione di Pregnana, che indagano sulla vicenda, sembra che la vita della vittima fosse regolare. Sono state inoltre acquisiti i video delle telecamere di sicurezza dell’hotel e della zona per ricostruire gli ultimi minuti del 37enne. (Rem)