Milano: Comune pubblica bando per due nuovi negozi in Galleria Vittorio Emanuele II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il percorso di valorizzazione del Comune di Milano degli spazi commerciali in Galleria Vittorio Emanuele II. Attraverso due distinti provvedimenti sono state approvate le linee di indirizzo della gara per la concessione degli spazi di via Silvio Pellico 8 - attualmente e fino al 9 giugno 2020 in locazione a Telecom. "Come fatto recentemente per gli spazi di Stefanel, anche questa volta abbiamo deciso di suddividere il negozio in due lotti distinti – dichiara l'assessore al Demanio Roberto Tasca -. Questo ci consente di ottimizzare le occupazioni e diversificare ulteriormente l'offerta commerciale del Salotto dei Milanesi. Il meccanismo della gara pubblica, come sempre, è la miglior scelta per garantire trasparenza nel processo di affidamento e valorizzazione di un patrimonio immobiliare esclusivo, sebbene abbiamo differenziato le modalità per ottimizzare la dinamica concorrenziale per i negozi attigui all'Ottagono". (segue) (Com)