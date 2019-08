Milano: Comune pubblica bando per due nuovi negozi in Galleria Vittorio Emanuele II (2)

- Lo spazio unico occupato da Telecom sarà suddiviso in due unità, che verranno assegnate tramite due gare distinte. Il primo lotto è composto da un piano terra di 93 metri quadrati e una porzione di piano ammezzato di 57 metri quadrati con accesso indipendente dal Cortile di via Silvio Pellico. Il canone annuo a base d'asta, calcolato dalle ultime stime dell'Agenzia delle Entrate riferito ai negozi del braccio principale della Galleria, sarà di 1.850 euro a metro quadrato. L'aggiudicazione degli spazi avverrà attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la presentazione di un'offerta tecnica (punteggio massimo 60 punti) e di un'offerta economica (massimo 40 punti). Il secondo lotto si configura come una nuova unità immobiliare composta da uno spazio a tre vetrine al piano terra area Ottagono per 140 metri quadrati e da una porzione al piano interrato di 162 metri quadrati (che dovrà essere collegata all'unità principale). In entrambi i lotti saranno valutati in via preferenziale progetti commerciali di abbigliamento e alta sartoria, design, profumeria di lusso, arte, antiquariato che dimostrino di essere legate alle tradizioni più prestigiose e consolidate della città, all'eccellenza del made in Italy o internazionale. È invece esclusa la attività di ristorazione, oltre che attività di norma escluse dai bandi degli spazi comunali: phone center, money transfer, sexy shop, sale giochi, centri massaggi, agenzie di raccolta scommesse, intermediazione immobiliare e commerciale, supermercati. (Com)