Milano: Comune approva linee guida per concessione d'uso impianto sportivo di v.le Ungheria 5

- L'amministrazione comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione d'uso dell'impianto sportivo di proprietà comunale situato in viale Ungheria 5. L'impianto, che si sviluppa su un'area di quasi 14 mila metri quadri, è composto da un campo da calcio a 11 in erba naturale illuminato, un campo da calcio a 7 in erba sintetica illuminato, un campo da calcio a 5 in erba sintetica illuminato, due tribune e fabbricati a servizio dell'attività sportiva ad uso utenza e servizi. "Questo impianto – dichiara l'assessore allo Sport Roberta Guaineri – è da sempre un punto di riferimento sul territorio cittadino per la promozione dell'attività sportiva, in via esclusiva per il calcio, in un contesto ambientale che richiede forte presidio sociale e istituzionale. Un ulteriore passo di questa Amministrazione a vantaggio di tutti coloro che praticano sport e del mondo delle associazioni e delle società sportive". (segue) (Com)