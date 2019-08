Milano: Comune approva linee guida per concessione d'uso impianto sportivo di v.le Ungheria 5 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avviso sarà rivolto a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, e a Enti di Promozione Sportiva singoli o associati, alle Discipline Sportive Associate e alle Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata, riconosciuti dal Coni. L'assegnazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la durata effettiva della concessione, partendo da un minimo di 6 anni, sarà calcolata in funzione degli investimenti che il miglior proponente si impegnerà a realizzare. Contestualmente alla valutazione del prezzo offerto, si provvederà alla verifica della sostenibilità tecnico-economica del progetto che il concorrente presenterà in sede di selezione. (Com)