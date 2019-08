Migranti: Farnesina chiede ad autorità norvegesi di individuare porto di sbarco per nave “Ocean Viking”

- Il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha sollecitato le autorità della Norvegia a individuare un porto di sbarco per le persone a bordo della nave battente bandiera norvegese “Ocean Viking”. E’quanto si legge in una nota diffusa oggi dalla Farnesina. Le autorità italiane, si legge, “non hanno in alcun momento assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso, che sono avvenute poche miglia al largo delle coste libiche, ben al di fuori della area Sar di responsabilità italiana”. Pertanto, “non può in alcun modo essere attribuita alle autorità italiane la responsabilità dell’individuazione del porto di sbarco dei naufraghi soccorsi dalla nave”. Alla imbarcazione “Ocean Viking”, prosegue la nota, è stato “rifiutato l’accesso, il transito e la sosta nelle acque territoriali italiane”. La nave, che la mattina del 9 agosto è intervenuta in un'operazione di soccorso circa 64 miglia a nord delle coste libiche, è gestita dalle Ong Medici senza frontiere e Sos Méditerranée. Secondo quanto riferisce Medici senza frontiere sono 85 le persone soccorse a bordo.(Com)