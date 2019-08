Libia: ufficiale forze Gna respinge tregua con Haftar

- Un colonnello dello Stato maggiore delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli, Nasser al Qaid, ha annunciato che respingerà qualunque tregua con l’Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar. “Respingiamo la tregua nell’insieme e nello specifico”, ha affermato l’ufficiale in un’intervista all’emittente televisiva “Febbraio” commentando l’ipotesi di un cessate il fuoco per la festività dell’Eid al Adha avanzata dall’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, e già accettata dal Consiglio presidenziale di Tripoli. “Di quale tregua stiamo parlando? Nella nostra legge militare, non c’è tregua tra fuorilegge ed esercito ufficiale”, ha spiegato Al Qaid. (segue) (Lit)