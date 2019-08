Libia: ufficiale forze Gna respinge tregua con Haftar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera il Governo di accordo nazionale ha fissato ieri sera quattro condizioni per la tregua a Tripoli in occasione della festività dell'Eid al Adha, che durerà quattro giorni a partire da domenica 11 agosto. La prima condizione fissata è che la tregua includa "tutte le aree degli scontri" e che venga completamente fermata "ogni avanzata". La seconda prevede la proibizione di attività aeree e di ricognizione sull'intero spazio aereo nazionale. Il Gna chiede inoltre che la tregua non venga utilizzata per lo spostamento di convogli e per la mobilitazione di truppe. L'ultima condizione, infine, è che la Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) monitori l'attuazione dell'accordo e riferisca di eventuali violazioni. Era stata la stessa Unsmil ad avanzare la proposta. Il Consiglio presidenziale ha quindi spiegato che la tregua è necessaria per "fermare la sofferenza dei cittadini, permettere ai team umanitari di svolgere i propri compiti e raggiungere le persone sfollate e coinvolte nel conflitto, consentire alle squadre di manutenzione di riparare danni a infrastrutture come reti elettriche". A Tripoli è in corso dal 4 aprile scorso un'offensiva delle forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. (Lit)