Governo: Salvini, io premier da pelle d'oca? Ue si rassegni, Italia ha rialzato testa

- Il vicepremier Matteo Salvini, in un post su Facebook, denuncia: "Il tg del primo canale pubblico tedesco sostiene che 'Salvini premier sarebbe da pelle d'oca'. In Europa si devono rassegnare: l’Italia ha rialzato la testa e vuole decidere liberamente del proprio futuro". Quindi, salvini aggiunge: "Non siamo più negli anni Trenta, nel nostro Paese non ci sono Hitler all'orizzonte e chi governa in Italia lo decidono gli italiani". (Rin)