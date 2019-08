Governo: rebus e mine per le forze politiche sul percorso della crisi

- Dopo le parole pronunciate dal vicepremier Matteo Salvini giovedì sera, che hanno di fatto aperto la crisi, il percorso che dovrebbe condurre il Paese al voto è stato avviato. La mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte depositata dalla Lega al Senato ha di fatto dato il via alla parlamentarizzazione della crisi. E, quindi, alla convocazione della capigruppo a palazzo Madama per lunedì. Ma la strada del leader della Lega che vuole a tutti i costi arrivare presto alle urne, nei suoi deiderata il 13 ottobre, è già disseminata di ostacoli. Non c’è soltanto l’appello del suo alleato di governo Luigi Di Maio rivolto a tutte le forze politiche affinchè, approfittando della riapertura delle Camere, si licenzi la riforma del taglio dei parlamentari (martedì alle ore 12 dovrebbe tenersi uan capigruppo alla Camera), ma c’è anche la richiesta avanzata dal Partito democratico di votare un’altra mozione di sfiducia depositata da tempo e cioè quella allo stesso ministro dell’Interno Salvini sui presunti fondi russi alla Lega. (segue) (Rin)