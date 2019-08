Governo: rebus e mine per le forze politiche sul percorso della crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due mine non da poco. La prima perché appunto allungherebbe di molto i tempi per arrivare al voto (presumibilmente a maggio, per via degli adempimenti tecnici legati alla riforma) e la seconda perché se votata prima di quella del Carroccio potrebbe addirittura creare, grazie al sempre verde partito del non voto, la situazione paradossale per cui un ministro sfiduciato guidi un partito che, a sua volta, sfiducia il premier Conte. Ma soprattutto potrebbe estromettere Salvini dalla conduzione delle elezioni al Viminale. Salvini già ieri non ha perso tempo nel denunciare "toni simili tra Pd e Cinque Stelle, tra Renzi e Di Maio. Mi auguro - aveva detto - che nessuno pensi di prendere in giro gli italiani, tirarla per le lunghe e dar vita a un governo che sarebbe inaccettabile per la democrazia". Sentori subito stroncati dai due partiti tirati in causa, in primis da Movimento per il quale il ministro dell’Interno vaneggia. Una cosa però è certa: l’irrompere della crisi sta disorientando e spaccando tutti gli attori in campo. Se nel Pd infatti il segretario dem, Nicola Zingaretti, continua a chiedere elezioni presto per un cambio di passo ed anche per poter avere il controllo dei parlamentari, ancora espressione della vecchia segreteria, proprio l’ex numero uno del partito, Matteo Renzi, che ancora controlla la maggior parte delle truppe in Parlamento, è molto attivo in queste ore. (segue) (Rin)