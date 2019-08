Governo: rebus e mine per le forze politiche sul percorso della crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non mancano i guai neppure in casa M5s: il Movimento si troverebbe ad affrontare l’appuntamento con le urne senza la storica classe dirigente per via del vincolo del secondo mandato. Di qui, il dibattito interno sull’ipotesi di una deroga a questa regola. Senza contare il rebus sul candidato premier Cinque stelle, con la suggestione di un coinvolgimento del premier Giuseppe Conte che, però, al momento rimane defilato, concentrato sul discorso che terrà alle Camere. Tuttavia, se Atene piange, Sparta non ride. Lo stesso Salvini, che ha il vento in poppa dei sondaggi e punta alla premiership nel prossimo esecutivo, dovrà prendere decisioni importanti: correre in solitaria per rimandare eventuali alleanza a dopo il voto oppure aprire al centrodestra prima dell’appuntamento con le urne. Una strada sulla quale già sente la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con il fiato sul collo. (Rin)