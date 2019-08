Russia: ministro Finanze, rating BBB da parte di Fitch sarà seguito anche da altre agenzie

- Il ministero delle Finanze della Russia auspica che anche le altre agenzie di rating rivedranno in miglioramento il loro giudizio sull'affidabilità dell'economia del paese. Lo ha affermato il ministro delle Finanze di Mosca, Anton Siluanov, commentando la decisione dell'agenzia Fitch che ha rivisto da BBB- a BBB il rating sulla Russia. Secondo Siluanov, si tratta di "un'altra conferma che l'economia russa si è adattata in pieno alle sfide esistenti ed è capace di raggiungere nuovi tassi di crescita". "Siamo contenti che l'alta qualità delle politiche macroeconomiche, fiscali, monetarie, abbia permesso al rating del paese di tornare in questo livello", ha detto. "Speriamo che la decisione di Fitch servirà come base per un logico miglioramento del rating del credito sovrano della Russia anche da parte di altre agenzie tra le 'Tre grandi' (Moody's e Standard & Poor's)", ha dichiarato il ministro delle Finanze russo evidenziando infine che Fitch ha determinato un ritorno di Mosca ai livelli di rating registrati nel 2014.(Rum)