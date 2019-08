Medio Oriente: Khamenei, musulmani si oppongano a piano di pace Usa

- La Guida suprema della rivoluzione islamica dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha invitato oggi tutti i musulmani a sostenere il popolo palestinese e ad opporsi al cosiddetto “accordo del secolo” proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto con Israele. In una lettera aperta diffusa in occasione del pellegrinaggio dell’Hajj, Khamenei ha definito “condannato al fallimento” il piano della Casa Bianca, di cui tuttavia non sono ancora noti i dettagli politici. L’ayatollah ha anche invitato i musulmani a una “partecipazione attiva” al boicottaggio della proposta. Nel giugno scorso Jared Kushner, genero e consigliere speciale del presidente Usa Donald Trump, ha spiegato in Bahrein che il piano si basa su investimenti da 50 miliardi di dollari a favore dei territori palestinesi. Il pellegrinaggio di quest’anno alla Mecca si svolge in un picco di tensione tra Iran e Stati Uniti.(Res)