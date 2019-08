Governo: Di Maio, dialogo con Pd? Bufala, al via raccolta firme per taglio parlamentari

- Il vicepremier Luigi Di Maio affida a un lungo post su Facebook la sua riflessione sulla crisi ma soprattutto rigetta con fermezza le accuse di inciucio del M5s con il Partito democratico e scrive :"Gli italiani stanno affrontando una crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi. Noi invece pensiamo che ci siano numeri più importanti da guardare: quelli relativi alle persone che ora hanno un lavoro stabile, quelli sulle redistribuzioni di migranti, le persone aiutate con Quota 100 o dei vecchi dinosauri che non prendono più il vitalizio grazie a noi". Cosi, continua il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, "hanno fatto cadere il primo governo vicino al popolo dopo decenni di sanguisughe, portandoci a votare in autunno. Non si votava in autunno dal 1919, non so se lo sapevate. Esattamente da 100 anni". Quindi, il capo politico del M5s evidenzia: "Questo governo ha fatto un mare di cose e non lo dico con arroganza, ma semplicemente considerando i dati. E' stato retto per due terzi dal Movimento cinque stelle. E guidato da un presidente del Consiglio che non meritava il trattamento che gli hanno riservato. Anche l’inganno prima o poi si paga. Basta vedere che fine ha fatto quello dello 'stai sereno'". (segue) (Rin)