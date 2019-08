Roma: insetti in cucina, l'Asl chiude ristorante cinese a ostiense

- Proseguono i controlli nella capitale da parte della Polizia di Stato in collaborazione con gli uffici di Asl e Servizio igiene alimenti nutrizione. L'ultimo locale, in ordine di tempo, ad essere controllato è stato un ristorante cinese in zona ostiense.Gli agenti del commissariato Colombo, insieme agli esperti del Sian, hanno riscontrato all'interno del locale e nelle cucine pessime condizioni igienico sanitarie che hanno portato ad un provvedimento di chiusura da parte della Asl. In particolare è stata rilevata la presenza di insetti e sporcizia su pareti e pavimento; varie irregolarità per quanto riguarda la presenza di prodotti alimentari quali pollame, manzo, maiale, frutta secca e tranci di salmone per il sushi, tenuti nei congelatori privi di etichettatura e confezionamento. Il cibo è stato posto sotto sequestro ed al titolare è stata comminata una multa di 1.500 euro. Durante il controllo sono state identificate 27 persone di cui 19 stranieri; 2 di loro, dipendenti del ristorante, sono stati accompagnati negli uffici della Questura per la verifica dell'identità e della posizione sul territorio nazionale. Ad un filippino, risultato irregolare, è stato notificato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. (Rer)