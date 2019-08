Milano: in centinaia alla 75esima commemorazione dell’eccidio di piazzale Loreto

- Centinaia di persone hanno partecipato sabato mattina a Milano alla 75esima commemorazione dell’eccidio di piazzale Loreto del 10 agosto 1944 nel quale furono fucilati 15 partigiani detenuti a San Vittore dalla legione autonoma mobile ‘Ettore Muti’ della Rsi. Alla presenza del vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, l’assessore regionale, Stefano Bolognini, il presidente dell’Anpi sezione provinciale Milano, Roberto Cenati, Sergio Tevolo, figlio di Libero martire di piazzale Loreto e numerosi rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose sono state deposte quattro corone di alloro davanti al monumento dei 15 martiri. “L’esempio dei 15 - ha dichiarato Roberto Cenati - costituisce un forte monito anche per noi che continuiamo a difendere la pace, la solidarietà, la libertà e la democrazia, valori messi seriamente in discussione dal preoccupante risorgere di movimenti neofascisti e neonazisti e dall’inquietante deriva nazionalista, xenofoba, anti semita che sta investendo l’Europa e anche il nostro Paese”. Per il vicesindaco Scavuzzo, “Il benessere e il progresso che oggi viviamo in città non ci devono distogliere da quello che è l’impegno affinché le persone siano al centro e i valori della libertà, della giustizia, della tolleranza e dell’inclusione siano oggi il modo per dirci ancora una volta antifascisti. Abbiamo bisogno di dircelo e di usare parole chiare e di uscire da un’ambiguità che a volte può renderci più deboli”. “La cerimonia di oggi - ha osservato l’assessore Bolognini - ha proprio il significato da tanto anni di non cadere nell’indifferenza e nell’oblio, ma di riflettere sugli sbagli e di avere il coraggio e la forza di non voltare la faccia ma di reagire con dignità attraverso la democrazia e la partecipazione”. (Rem)