Civitavecchia: nave Legambiente in mare con striscione contro la centrale a carbone "nemica del clima"

- Questa mattina la Goletta Verde, la nave di Legambiente, ha viaggiato a largo di Civitavecchia con attaccato su un fianco dell'imbarcazione lo striscione "Nemico del clima". Un flash mob marittimo per protestare contro la centrale a carbone di Civitavecchia. "Nel Lazio - ricorda in una nota l'associazione ambientalista - sono pari a 11,5 milioni di tonnellate le emissioni della produzione energetica da fonti fossili, il 78,5% provenienti dalla ciminiera di Civitavecchia"."Chiediamo che la centrale sia spenta al più presto - scrive Legambiente - liberandoci dalle sue emissioni climalteranti e inquinanti, e che al suo posto - anziché immaginare la conversione in centrale a gas - sorga un grande polo delle fonti rinnovabili, costituito da torri eoliche e fotovoltaico". "Per ridurre le emissioni climalteranti e tener fede agli impegni presi con l'Accordo di Parigi – commenta Davide Sabbadin, portavoce di Goletta Verde – è necessario che l'Italia faccia scelte ambiziose per contribuire a contenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto di 1,5°C rispetto all'era preindustriale. Quello di cui abbiamo bisogno è un Piano nazionale energia e clima che renda davvero possibile l'uscita dal carbone a partire dai territori più vulnerabili. È il caso della centrale a carbone di Civitavecchia dove occorre guardare con coraggio e lungimiranza alle nuove soluzioni tecnologiche fatte da mix di fonti rinnovabili e accumulo, come sta avvenendo in altre parti del mondo, per dare risposte concrete non solo alla decarbonizzazione, alla qualità della vita e alla creazione di nuovi posti di lavoro, duraturi e in grado di coinvolgere le generazioni future, ma anche alle esigenze di flessibilità e sicurezza della rete". Mentre per il segretario di Legambiente Lazio Roberto Scacchi: "Lo spegnimento della centrale ci libererà dalla gran parte delle emissioni climalteranti e inquinanti nel Lazio, provenienti dalla produzione elettrica. Deve essere priorità assoluta del gestore, della Regione e del Governo nazionale che avrà a disposizione ingenti fondi comunitari per la riqualificazione delle aree come Civitavecchia. Da un lato, bisogna intercettare queste somme per riqualificare la zona, dall'altro pianificare al meglio il suo futuro, e per fare in modo che ciò avvenga chiediamo alla Regione Lazio di portare ad approvazione definitiva il piano energetico che è sempre più indispensabile".(Rer)