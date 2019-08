Governo: Di Stefano (M5s), Salvini spieghi perché ha tradito fiducia italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, in una nota, attacca gli alleati di governo e scrive: "Altro che prima gli italiani. Gli italiani sono stati traditi dalla Lega e da Salvini. Adesso basta slogan. Salvini venga in Parlamento e spieghi nel merito, nei contenuti, nella realtà e con la verità perché ha deciso di stracciare il contratto di governo e tradito la fiducia di un intero paese". Salvini, continua di Stefano, "deve guardare in faccia i cittadini, cioè i giudici delle prossime votazioni, e spiegare loro perché non vuole più rispettare gli accordi sul taglio delle poltrone, sulla prescrizione, sulla riforma della giustizia, sull'abbassamento delle tasse alle imprese, sull'aumento dei salari minimi dei lavoratori, sulla revoca della concessioni ai Benetton". Secondo il sottosegretatio agli Esteri, "non può più sfuggire e nascondersi come fanno i codardi dietro ai sì o ai no o dietro una mozione che non dice nulla nel merito. E' un dovere - conclude -, un obbligo verso gli italiani che devono tornare alle urne consapevoli di chi hanno di fronte". (Com)