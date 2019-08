Cina: maltempo, almeno 18 persone morte in frana nell'est del paese

- Almeno 18 persone sono morte e altre 14 risultano disperse in una frana provocata dal tifone che ha colpito la provincia di Zhejiang, nella Cina orientale. Lo riporta l’emittente statale “Cctv”, secondo cui migliaia di voli, in arrivo e in partenza da Shanghai, sono stati cancellati. La frana si è verificata oggi circa 130 chilometri a nord della città costiera di Wenzhou. L’intensità del tifone, che ha soffiato a un massimo di 187 chilometri orari e si sta ora muovendo verso nord, si sta gradualmente riducendo, segnala l'agenzia di stampa “Xinhua”. Oltre 250 mila residenti a Shanghai e 800 mila nella provincia di Zhejiang sono stati evacuati a causa del tifone. (Cip)