Piemonte: blitz in campo nomadi nel torinese, rinvenuta discarica abusiva, 6 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usavano delle targhe false con i loghi della regione Piemonte e della Smat per truffare gli anziani. Così vivevano i nomadi situati in un campo abusivo a Torrazza Piemonte. Dopo un controllo i Carabinieri di Leinì hanno denunciato 6 persone pregiudicate. Nell'area, oltre alle targhe contraffatte che comprendevano anche quelle delle auto, sono state trovate 13 baracche, adibite ad abitazioni, magazzini e servizi igienici, senza alcuna autorizzazione urbanistica. Durante le perquisizioni, sono inoltre stati rinvenuti un ciclomotore rubato in provincia di Milano nel 2013 e 24 munizioni calibro 7.65 e due proiettili calibro 22. Inoltre, in un terreno agricolo adiacente al campo nomadi, era stata realizzata una discarica abusiva di 200 metri quadrati composta da rifiuti pericolosi e 23 fusti di sostanza oleosa, che ha costretto i militari a coinvolgere i tecnici di Arpa Piemonte per i campionamenti e la messa in sicurezza dell'area. Tutto ciò che è stato rinvenuto con rilevanza penale è stato sottoposto a sequestro. (Rpi)