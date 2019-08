Roma: riattivata la fontana delle Najadi a piazza della Repubblica, dopo sei mesi conclusi lavori per riparazione perdita e restauro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spenta da inizio febbraio, questa mattina ha finalmente ripreso a zampillare l'acqua all'interno della splendida fontana delle Najadi al centro di piazza della Repubblica. La decisione di interrompere il flusso d'acqua era stata presa dal Campidoglio sei mesi fa a seguito di una perdita che scendeva all'interno della sottostante stazione della metro Repubblica. In questi sei mesi oltre a riparare la perdita Roma Capitale ha finanziato il restauro della fontana realizzato da Acea e dalla Sovrintendenza Capitolina. Con l'intervento è stata realizzata una nuova adduzione mediante tubazione di mandata e ritorno al nuovo impianto di ricircolo, inoltre sono stati completamente revisionati gli ugelli e della corona superiore ed è stata impermeabilizzata la vasca per eliminare il problema delle infiltrazioni. Dopo le prove di tenuta dell'impianto idraulico a vasca piena, sono stati riattivati anche i getti d'acqua verticali e gli zampilli verso l'interno. Acea sta completando le opere propedeutiche allo sgombero definitivo del cantiere, ma è già stata riattivata l'illuminazione al led, così che i romani possano apprezzarne la bellezza anche di sera. Dopo un lungo, ma necessario, intervento, i cittadini e tutti coloro che ogni giorno passano per piazza della Repubblica, possono tornare ad ammirare lo spettacolo acquatico di una delle fontane più belle di Roma", ha dichiarato la sindaca Virginia Raggi. "Rivedere zampillare la fontana delle Najadi è la dimostrazione dell'impegno e della capacità sinergica di questa Amministrazione e per questo ringrazio il Simu, la Sovrintendenza Capitolina e Acea." (segue) (Rer)