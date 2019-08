Trasporti: Cirielli (Fd'I), folle chiusura statale amalfitana in estate, Toninelli incapace

- Edmondo Cirielli, questore Camera e deputato di Fratelli d'Italia, in una nota, denuncia la situazione di disagio che si è creata sulla statale amalfitana e attacca il responsabile del dicastero di Porta Pia: "Ancora poche settimane e libereremo gli italiani dal ministro più incapace della storia. Anche ieri, con la decisone dell’Anas di chiudere in piena stagione estiva, la statale amalfitana, il ministro Danilo Toninelli si dimostra lontano dai problemi quotidiani". Cirielli, quindi, spiega: "Con la chiusura dell’Amalfitana, si creano disagi e code che penalizzano cittadini e operatori turistici. Sarebbero bastate più attenzione e manutenzione nei mesi scorsi - conclude - per evitare disagi in piena stagione estiva". (Com)