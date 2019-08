Serbia-Croazia: Belgrado denuncia "inaccettabili tentativi" di travisare memoria Nikola Tesla

- Il ministero della Cultura serbo ha pubblicato un comunicato di condanna di quello che viene descritto come un "inaccettabile tentativo" da parte della Croazia di rivendicare diritti sulla memoria dello scienziato e inventore Nikola Tesla, che "il mondo intero" riconosce come un cittadino serbo. Belgrado denuncia il tentativo di Zagabria di "falsificare la verità" sostenendo che non porterà alcun beneficio alla Croazia. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Total News Croatia", la denuncia di Belgrado parte dalla volontà di Zagabria di presentare Nikola Tesla come scienziato e inventore croato all'Expo 2020 di Dubai. "Con i suoi contributi scientifici e con le sue invenzioni Nikola Tesla apparitene al mondo interno, ma per quanto riguarda il suo retroterra etnico, appartiene al popolo serbo. Nessun tentativo tragicomico di falsificare questa semplice verità la possono cambiare", ha dichiarato il ministero della Cultura di Belgrado. Tesla è nato nel 1856 nella città di Smiljan, attualmente in territorio croato, da una famiglia di etnia serba.(Seb)