Siria: forze governative avanzano verso Idlib

- L’Esercito arabo siriano avanza nella zona settentrionale del governatorato di Hama, nel nord-ovest del paese, e punta verso il vicino governatorato di Idlib, controllato in gran parte dalle forze ribelli. Lo riferisce il quotidiano online “al Masdar”, edito a Beirut, secondo cui i carri armati governativi sono riusciti a entrare nel governatorato di Idlib da sud-ovest dopo aver preso il controllo della strategica altura di Tal Sakher. Tale conquista ha permesso all’Esercito arabo siriano di mettere in sicurezza il settore orientale di Kafr Nabudah e di spostare le proprie forze verso la città di al Hobeit, pochi chilometri più a est ma al di là del confine tra i governatorati di Hama e Idlib, dove sono ancora presenti militanti del gruppo islamista Jaysh al Izza. Più a sud i governativi spingono per prendere anche il controllo di Kafr Zita e al Latamnah, anch’esse roccaforti di Jaysh al Izza. Operazioni che sono state rese possibili dalla conquista, la scorsa settimana, della città strategica di al Zakah, che si trova su un’altura che si affaccia sulle ultime roccaforti del gruppo armato islamista. (Res)