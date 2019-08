Governo: Renzi (Pd), accordi con M5s? Non scherziamo, Salvini ha paura di me

- Il senatore ed ex segretario del Partito democratico Matteo Renzi, in un post su Facebook, evidenzia come oggi i giornali siano "pieni di retroscena su accordi segreti tra noi e i Cinque stelle. Qualcuno già ipotizza che io possa votare la fiducia a Fico premier. E perché non Toninelli premier allora? O Di Battista? Sono ragazzi così preparati e competenti. Dai, ragazzi, non scherziamo". Quindi, Renzi spiega: "La verità è un’altra: Salvini - Capitan Fracassa non digerisce il fatto che in questo Paese ci sia anche chi ragiona. Lui vuole i pieni poteri. Vuole decidere lui quando si vota, non Mattarella. Vuole decidere lui quando riunire il Parlamento, non la conferenza dei capigruppo. Vuole decidere lui tutto, dopo che da 26 anni lo stiamo pagando per non fare nulla se non diffondere odio e insicurezza". (segue) (Rin)