Tpl Lazio: torna l'iniziativa della Regione, biglietti gratis per un mese ai giovani che viaggiano su bus Cotral e treni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna anche quest'anno "Lazio in tour", il progetto realizzato da Cotral e Trenitalia che, attraverso un'App dedicata, consente ai possessori della Lazio youth card, con età compresa tra i 16 e i 18 anni, di viaggiare per un mese gratis in tutta la regione sui bus Cotral e sui treni regionali di Trenitalia. Nel primo mese sono 15.000 i ragazzi e le ragazze che hanno scaricato l'App "Lazio in Tour". Con questa iniziativa la Regione intende dare ai giovanissimi laziali la possibilità di conoscere il territorio regionale: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e tutti gli altri 373 piccoli e medi Comuni. "Lazio in Tour - commenta il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - si conferma un successo e ci dice che la nostra scommessa sulla cultura, turismo, scoperta e valorizzazione delle bellezze della nostra Regione è anche questa volta una grande vittoria. La mobilità semplice e gratuita non è solo un aiuto ai giovani e alle famiglie ma anche un modo per costruire un luogo dove le persone si incontrano, condividono esperienze e producono nuove idee". (Com)