Governo: Salvini, preparo esecutivo coraggioso, Parlamento si esprima prima ferragosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Matteo Salvini, parlando con i giornalisti da Policoro, in Basilicata, ha ribadito di guardare "avanti. Mi stanno riservando una sequela di insulti, ma io non rispondo. Sto preparando - ha aggiunto - un governo stabile, coraggioso e serio". Quanto alle ipotesi di maggioranze alternative Pd-M5s, il ministro dell'Interno ha detto: "Sarebbe un insulto alla democrazia, sarebbe tragico, l'Italia non ha bisogno di vendetta, se non fossero arrivati troppi No non avremmo fatto quello che abbiamo fatto. L'unica cosa che mi aspetto - ha insistito - è che il Parlamento si esprima il prima possibile, non dopo ferragosto ma prima di ferragosto". (Rin)