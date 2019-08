Cipro: presidente Anastasiades, spazio per proseguire negoziati con parte turca

- L'incontro tra il presidente cipriota Nicos Anastasiades e il leader turco-cipriota Mustafa Akinci è stato costruttivo e lascia intravedere la possibilità di proseguire i negoziati volti alla risoluzione della questione cipriota. E' quanto affermato dallo stesso presidente cipriota Anastasiades commentando l'incontro di ieri con Akinci, il primo dopo mesi di assenza di contatti, al termine del quale è stato annunciato un possibile incontro a tre, allargato al segretario generale Onu Antonio Guterres, dopo i lavori dell'Assemblea generale dell'Onu di settembre a New York. "L'incontro è stato creativo e sincero riguardo le prospettive per rilanciare i negoziati. Durante l'incontro è stato confermato che le basi per risolvere la questione cipriota rimangono quelle su cui si è concordato nel 1977: una federazione delle due comunità", ha detto Anastasiades. Secondo il presidente cipriota, nonostante le divergenze che permangono su questioni di fondo, esiste da entrambe le parti la volontà di andare avanti nei negoziati. (segue) (Res)