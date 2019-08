Roma: incidente sul muro torto, ribaltata una minicar

- Incidente questa mattina sul muro torto. Poco dopo le otto una minicar nera si è ribaltata sulla carreggiata in direzione piazzale Flaminio. Sul posto gli uomini del gruppo Parioli della Polizia locale che hanno tirato fuori il giovane autista dal veicolo ed effettuato i rilievi. Il ragazzo, che accusava un dolore al braccio, è stata portato in ospedale per i controlli. La circolazione è stata brevemente canalizzata su una corsia per permettere ai vigili di rimuovere la minicar dalla carreggiata. (Rer)