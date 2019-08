Russia: dipendenti Rosatom e ministero Difesa morti in incidente nell'area militare di Arcangelo

- Alcuni specialisti del ministero della Difesa di Mosca e della società russa per l'energia nucleare, Rosatom, sono morti in un incidente avvenuto presso l'area militare nella regione di Arcangelo, in Russia. Lo hanno confermato oggi fonti del ministero della Difesa citate dall'agenzia di stampa "Sputnik". La società Rosatom ha fatto sapere in precedenza che cinque suoi dipendenti sono morti in un incidente verificatosi durante alcuni test sul propellente liquido del motore di un impianto nell'area militare della regione di Arcangelo. Il ministero della Difesa di Mosca ha comunicato che due persone sono morte nell'incidente avvenuto giovedì.(Rum)