Hong Kong: polizia vieta nuove manifestazioni in programma questo fine settimana

- La polizia di Hong Kong ha vietato le nuove manifestazioni di protesta previste per questo fine settimana. Le manifestazioni, riferisce il portale “Hong Kong Free Press”, sono previste nei distretti di Wong Tai Sin, Tai Po, Sham Shui Po e nel distretto orientale. Ieri centinaia di residenti di Hong Kong che si oppongono al disegno di legge sull'estradizione hanno partecipato a un sit-in di massa all'aeroporto internazionale in un nuovo round di proteste antigovernative volte a garantire il sostegno internazionale per il loro movimento. I manifestanti avevano cinque richieste, tra cui il completo ritiro della legge di estradizione, l'attuazione del suffragio universale e la revoca delle accuse penali contro le proteste. Le autorità hanno aumentato la sicurezza nell'aeroporto prima delle manifestazioni, che ha impedito ai passeggeri di raggiungere i gate di partenza. Hong Kong è al terzo mese di disordini pubblici. All'inizio di giugno la gente è scesa in piazza per protestare contro il proposto disegno di legge che avrebbe consentito a Hong Kong di estradare i sospetti in giurisdizioni con le quali in precedenza non aveva un accordo di estradizione, inclusa la Cina continentale. Anche se il governo ha annunciato la sospensione del disegno di legge, la gente chiede che venga ritirato completamente e prosegue con le proteste. (Cip)