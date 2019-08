Panama: assolto ex presidente Ricardo Martinelli

- Le autorità giudiziarie di Panama hanno assolto l’ex presidente Ricardo Martinelli, accusato di una serie di reati tra cui l'aver disposto intercettazioni illegali contro almeno 150 oppositori e rappresentanti sindacali. Lo riferisce la stampa locale. I giudici hanno inoltre revocato l’ordine che impediva a Martinelli di lasciare il paese. La sentenza arriva dopo oltre quattro mesi di processo; un dibattimento nel quale sono stati ascoltati oltre 40 testimoni. L'ex presidente ha ottenuto gli arresti domiciliari a giugno, dopo aver trascorso un anno in detenzione preventiva in un carcere panamense. Martinelli era stato estradato a Panama nel giugno 2018 dagli Stati Uniti, dove viveva dal 2015. Oltre alle numerose intercettazioni, con cui si sarebbe sviluppato un piano di contrasto dell'opposizione in aperta violazione della privacy, Martinelli è stato accusato di due reati contro l'amministrazione pubblica nelle forme di peculato e di malversazione. (Mec)