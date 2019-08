Perù: governo sospende licenza a progetto minerario nella regione di Arequipa

- Il governo peruviano ha sospeso dopo giorni di proteste della popolazione locale la licenza mineraria concessa alla compagnia Southern (Grupo Messico) per il progetto minerario Tia Maria, nella provincia di Islay, regione di Arequipa. Lo riferisce il quotidiano “El Comercio”. Il progetto minerario, che richiede un investimento di 1,4 miliardi di dollari, prevede di produrre 120 mila tonnellate di rame all’anno. Si stima, inoltre, che genererà 1,5 miliardi di dollari in royalties nei 20 anni in cui dovrebbe essere operativo. Tuttavia, le autorità regionali e gli agricoltori locali ritengono che la miniera danneggerà l'ecosistema, le risorse idriche e le colture e hanno quindi chiesto a Vizcarra di annullare la licenza operativa.(Mec)