Roma: sorpreso dai carabinieri mentre cerca di rubare da automobile parcheggiata, arrestato 29enne senza fissa dimora

- Questa notte, i Carabinieri della stazione Flaminia hanno sorpreso in flagrante un 29enne senza fissa dimora mentre cercava di rubare all'interno di un automobile parcheggiata per strada nella zona della stazione della metro A Lepanto. Grazie alle immagini di video sorveglianza i carabinieri hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto vicino all' automobile. Arrivati sul posto gli uomini dell'Arma hanno trovato il ladro che aveva ormai forzato la portiera del veicolo e stava saccheggiando dal vano portaoggetti denaro e oggetti personali. I carabinieri lo hanno bloccato recuperando quanto rubato. Il 29enne è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza in attesa di essere processato per furto aggravato con rito direttissimo. (Rer)