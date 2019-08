Moldova: ministro Finanze, approvate misure fiscali richieste da Fmi

- Il governo della Moldova ha approvato una serie di nuove misure fiscali volte a soddisfare le condizioni poste dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per ricevere assistenza finanziaria. Lo ha annunciato il ministro della Finanze di Chisinau, Natalia Gavrilita. Lo scorso mese Chisinau ha raggiunto un accordo con l'Fmi per una tranche di aiuti da 46,5 milioni di dollari. "Il governo ha approvato una serie di misure fiscali, al fine di assicurare la stabilità finanziaria che è stata discussa come parte del nuovo programma economico dell'Fmi", ha spiegato Gavrilita. Secondo il ministro, senza queste nuove misure Chisinau non potrebbe ricevere nemmeno l'assistenza finanziaria concordata con l'Ue. Una missione dell'Fmi si è recata in Moldova a fine giugno, concludendo un'intesa per la concessione di aiuti finanziari, la cui decisione finale verrà presa a settembre sulla base del rispetto degli impegni da parte del governo di Chisinau. L'Fmi aveva sospeso i programma di assistenza finanziaria per la Moldova nel 2018, a seguito dell'inadempimento del precedente governo nell'attuazione delle riforme finanziarie e nella lotta alla corruzione. (segue) (Moc)