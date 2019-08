Moldova: ministro Finanze, approvate misure fiscali richieste da Fmi (3)

- "Abbiamo concordato decisioni e misure concrete che riequilibreranno il bilancio e consentiranno di pagare tutte le spese importanti relative ai salari, in particolare per strati socialmente vulnerabili, entrate sufficienti e, ovviamente, la più importante è la nostra capacità ottenere sovvenzioni, finanziamenti esterni dall'Ue. Questi sono i soldi che portiamo al bilancio moldavo perché siamo una squadra responsabile che è riuscita a conquistare la fiducia dei finanziatori esterni ", ha detto il primo ministro Sandu. I mezzi finanziari saranno utilizzati per mantenere il ritmo di attuazione delle riforme, proteggere le spese prioritarie per la riduzione della povertà e per investimenti pubblici e lotta alla corruzione. (Moc)