Roma: ok della giunta a protocollo d'intesa con il Coni per il restyling del Foro italico, c'è la copertura mobile del Centrale

- Una gara di progettazione internazionale per il restyling del Foro italico. È questo l'obiettivo della delibera di giunta firmata dall'assessore allo Sport e Grandi eventi Daniele Frongia e dall'assessore all'Urbanistica Luca Montuori.Il provvedimento contiene il Protocollo d'intesa - che sarà sottoscritto a breve tra Roma Capitale, il Mibact, la Regione Lazio, il Coni e Sport e salute Spa - per l'indizione da parte di quest'ultima di un concorso di progettazione internazionale per la riqualificazione architettonica. L'intervento, a carico di Sport e salute Spa riguarderà la valorizzazione dell'area recuperando i suoi caratteri originari , anche con la realizzazione di una copertura mobile per lo stadio Centrale del tennis, . Una iniziativa che consentirà all'impianto sportivo di ospitare eventi tutto l'anno. "Il Centrale del Foro Italico - dichiara Frongia - è per l'amministrazione una struttura da valorizzare e ammodernare per poter ospitare grandi eventi tutto l'anno. Con questo atto, che recepisce il Protocollo d'intesa che sarà sottoscritto, vogliamo dare certezza a un percorso che in sinergia tra le diverse istituzioni porterà al completamento e alla copertura dell'impianto. Una marcia in più per lo sport a Roma". Mentre Montuori sottolinea: "Roma Capitale avrà l'occasione di dotarsi di un impianto importante restituendo al contesto una struttura di valore architettonico all'altezza del luogo, tra architetture note in tutto il mondo, con un intervento inserito nel contesto dalle straordinarie qualità paesaggistiche e urbane. Un contesto che fa parte dell'ambito di programmazione strategica che nasce dalla storia di questa città nel confronto tra antico moderno e contemporaneo, dal sistema Flaminio/Foro Italico, attraverso l'area archeologica centrale fino all'Eur". "Per favorire un percorso di questo tipo - prosegue l'assessore all'Urbanistica - sono necessari due elementi imprescindibili: da una parte la sinergia tra le istituzioni e dall'altra avvalersi di progetti selezionati attraverso concorsi internazionali che permettano di individuare sempre le soluzioni migliori per la Capitale d'Italia". (Rer)