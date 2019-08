Governo: Meloni, Fd'I e Lega insieme hanno ampia maggioranza

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in un'intervista rilasciata al "Secolo d'Italia", ha affermato: "Le analisi fatte sui voti delle Europee e sugli ultimi sondaggi dicono che Lega e Fratelli d'Italia insieme avrebbero oggi un'ampia maggioranza in entrambe le Camere. Abbiamo le nostre differenti sensibilità ma sui grandi temi, dall'economia all'immigrazione alla famiglia, abbiamo valori comuni. E in Europa siamo stati gli unici due partiti italiani a votare contro la Von der Leyen, voluta da Merkel e Macron a capo della Commissione Ue". Quindi, Meloni ha aggiunto: "Se ci sarà l'alleanza? Mi auguro di sì. Tutto può succedere e noi siamo pronti ad ogni evenienza. Ma un'alleanza tra noi e la Lega è naturale e ci consentirebbe di costruire un governo coeso, capace di durare cinque anni e di dare le risposte che gli italiani attendono. Non avrebbe senso rischiare ancora di non avere una maggioranza dopo il voto e preferire un altro contratto di governo a un programma comune votato dai cittadini".(Rin)