Business news: Georgia, Banca centrale, priorità è stabilità tasso di cambio nel lungo termine

- L'obiettivo della Banca centrale georgiana è quello di mantenere la stabilità del tasso di cambio nel lungo termine: lo ha precisato la stessa istituzione finanziaria del paese caucasico in una nota stampa, secondo cui si tratta di un "prerequisito" della sua attività, ovvero di "garantire la stabilità dei prezzi e del sistema finanziario". "Diversi fattori stanno riguardando il tasso di cambio del lari (moneta locale) ed è necessario dare risposte in molte direzioni", si legge nella nota della Banca centrale di Tbilisi. "Agiremo per perseguire gli obiettivi di stabilità del tasso di cambio nel lungo termine e, se necessario, utilizzeremo tutti gli strumenti disponibili, inclusi gli interventi sul cambio con l'estero per impedire un aumento dell'inflazione", conclude la nota. (Res)