Business news: Nord Macedonia, premier Zaev annuncia piano d'investimenti da 5 miliardi di euro

- Il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha annunciato un nuovo ciclo di investimenti da 5 miliardi di euro tramite un video messaggio sul suo profilo Facebook. Secondo quanto spiegato dal premier macedone, un miliardo sarà dedicato ad investimenti per la modernizzazione delle strade; un miliardo sulle ferrovie; un miliardo sulle infrastrutture energetiche; mentre il resto sarà dedicato alla costruzione di un nuovo centro clinico, allo sviluppo del settore dell'agricoltura, a nuovi impianti di raccolta e trattamento dei rifiuti, e per nuove scuole e asili. "Stiamo costruendo progetti reali per i bisogni reali di tutti i cittadini", ha affermato Zaev. (Mas)