Business news: Grecia, gruppo Copelouzos entra in operatore del gas Desfa

- Il gruppo energetico Copelouzos ha acquisito una quota di minoranza nel consorzio europeo Senfluga, entrando in questo modo nell'azionariato dell'operatore greco della rete del gas (Desfa). Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", Damco Energy, controllata del gruppo Copelouzos, ha annunciato l'acquisizione di una quota del 10 per cento in Senfluga Energy Infrastructure Holdings, il consorzio che controlla il 66 per cento di Desfa. In questo modo il gruppo Copelouzos controlla ora il 6,6 per cento di Desfa. Senfluga è la società costituita dal consorzio tra l'italiana Snam, la spagnola Enagas e la belga Fluxys, che lo scorso anno ha acquisito il 66 per cento di Desfa. La società Damco avrebbe pagato 56 milioni di euro per la quota del 10 per cento in Senfluga, in linea con i 535 milioni di euro pagati dal consorzio per l'operazione in Desfa nel 2018. "L'investimento del gruppo Copelouzos in Desfa sottolinea la fiducia degli investitori greci nell'economia", ha commentato il ministero dell'Energia di Atene. (Gra)