Business news: Armenia, indice crescita economica cresciuto del 6,5 per cento in primo semestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di attività economica dell'Armenia è cresciuto del 6,5 per cento tra gennaio e giugno 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce l’Istituto statistico nazionale, secondo cui il settore dei servizi è cresciuto del 15,3 per cento; il fatturato commerciale è cresciuto dell'8,9 per cento; e la produzione industriale è cresciuta del 6,9 per cento. Nel periodo gennaio-giugno i volumi di costruzione sono aumentati del 4,7 per cento. L'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 2 per cento e la produzione agricola è cresciuta del 7,4per cento. La produzione di elettricità, tuttavia, è diminuita del 5,5 per cento. Il salario mensile medio è cresciuto del 5,6 per cento. Una crescita dello 0,1 per cento è stata registrata nei volumi del fatturato del commercio estero, con un calo osservato nelle esportazioni ma una crescita registrata nelle importazioni. Le esportazioni sono diminuite dello 0,5 per cento, mentre le importazioni sono nuovamente aumentate della stessa quota. (Res)