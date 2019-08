Business news: Russia, surplus commerciale calato del 5,5 per cento fra gennaio e giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il surplus commerciale della Russia è diminuito nel periodo gennaio-giugno del 5,5 per cento o 5,4 miliardi di dollari su base annua e ammontava a 92,2 miliardi di dollari. Lo ha riferito il Servizio doganale federale in una nota. Le esportazioni russe sono calate del 3,6 per cento su base annuo tra gennaio e giugno e sono ammontate a 206,5 miliardi di dollari, con l'87,6 per cento delle esportazioni totali che rappresentano i paesi che non facenti parte della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) e il 12,4 per cento che rappresentano gli stati della Csi. I beni combustibili ed energetici rimangono la base delle esportazioni russe, con una quota pari al 64,7 percento tra gennaio e giugno, rispetto al 64 per cento nello stesso periodo dell'anno scorso. Le importazioni russe sono diminuite del 2 per cento su base annua da gennaio a giugno, raggiungendo 114,3 miliardi di dollari, con l'88,6 per cento delle importazioni totali che rappresentano gli Stati non Csi e l'11,4 per cento per i paesi membri. La quota di macchinari e attrezzature è la più grande nelle importazioni russe, facendo il 45,9 per cento tra gennaio e giugno, rispetto al 46,8 per cento nello stesso periodo dell'anno scorso. (Rum)