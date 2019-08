Business news: Banca centrale romena, inflazione al 4,2 per cento entro la fine dell'anno

- La Banca nazionale di Romania (Bnr) ha mantenuto la previsione dell' inflazione al 4,2 per cento entro la fine di quest'anno e stima un'inflazione di 3,4 per la fine del prossimo anno. Lo ha annunciato in settimana il governatore della Bnr, Mugur Isarescu, che ha presentato il rapporto trimestrale sull'inflazione. La Banca centrale stimava a maggio 2019 un'inflazione del 3,3 per cento per dicembre 2020. Secondo la Bnr, il tasso di inflazione annuale rimarrà al di fuori dell'intervallo dell'obiettivo centrale e durante la seconda metà del 2019, sotto l'effetto degli shock sfavorevoli della prima parte di quest'anno. Successivamente, il tasso di inflazione annuale sarà collocato su una traiettoria relativamente stabile, nella metà superiore dell'intervallo dell'obiettivo, soggetto all'esaurimento degli effetti degli shock di offerta del 2019. (Rob)